Курс евро просел на 2,09 рубля, доллар потерял 2,01 рубля

Центральный Банк России с 19 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7964 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,0354 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 201,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,29946 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 209,12 копейки.