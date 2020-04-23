Курс евро просел на 2,5 рубля, доллар теряет 1,9 рубля

Центральный банк России с 24 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1290 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 191,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,1468 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 253,58 копейки.