Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 12:45
Курс евро просел на 2,5 рубля, доллар теряет 1,9 рубля
Центральный банк России с 24 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1290 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 191,26 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,1468 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 253,58 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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