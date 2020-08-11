Курс евро просел на 90 копеек, доллар теряет 62 копейки

Центральный банк России с 12 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,1522 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 62,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9246 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 90,12 копейки.