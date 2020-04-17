Курс евро просел почти 1,2 рубля, доллар снизился почти на 77 копеек

Центральный банк России с 18 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,9441 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 76,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,1110 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 116,81 копейки.