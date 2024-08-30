Курс евро просел почти на 1,01 рубля, доллар вырос потерял почти 27 копеек

Центральный Банк России с 31 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0151 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,94 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,1868 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,7622 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 100,92 копейки.