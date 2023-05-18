Курс евро просел почти на 1,08 рубля, доллар потерял почти 73 копейки

Центральный Банк России с 19 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,0366 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4964 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 107,85 копейки.