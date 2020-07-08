Курс евро просел почти на 1,1 рубля, доллар теряет 93 копейки

Центральный банк России с 9 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,2379 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 93,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,4062 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 106,14 копейки.