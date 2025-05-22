Курс евро просел почти на 1,1 рубля, доллар теряет почти 2 копейки

Центральный Банк России с 23 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0101 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,7357 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2004 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 109,86 копейки.