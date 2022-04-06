Курс евро просел почти на 1,13 рубля, доллар теряет почти 76 копеек

Центральный банк России с 7 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 82,5962 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 75,58 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 90,5998 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 112,91 копейки.