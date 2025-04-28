Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 17:25
Курс евро просел почти на 1,18 рубля, доллар потерял почти 11 копеек
Центральный Банк России с 29 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2761 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,45 копейки.
Официальный курс доллара в размере 82,5467 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,82 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,1801 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 117,92 копейки.
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VtcnysQ51
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