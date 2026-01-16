Курс евро просел почти на 1,28 рубля, доллар потерял 69 копеек

Центральный Банк России с 17 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1510 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,92 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8332 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 69,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5366 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 127,57 копейки.