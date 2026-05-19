Курс евро просел почти на 1,29 рубля, доллар потерял почти 1,06 рубля

Центральный Банк России с 20 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,4545 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,34 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,2926 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 105,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7871 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 128,71 копейки.