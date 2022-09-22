Курс евро просел почти на 1,3 рубля, доллар теряет 1 рубль

Центральный Банк России с 23 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,8318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 103,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,9388 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 127,22 копейки.