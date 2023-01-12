Курс евро просел почти на 1,35 рубля, доллар потерял 1,24 рубля

Центральный Банк России с 13 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 67,7775 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 124,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7908 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 134,53 копейки.