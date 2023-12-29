Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки

Центральный Банк России с 30 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,6883 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1919 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 135,87 копейки.