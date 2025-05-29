Курс евро просел почти на 1,39 рубля, доллар потерял почти 1,11 рубля

Центральный Банк России с 30 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8940 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4970 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 110,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 138,84 копейки.