Курс евро просел почти на 1,42 рубля, доллар теряет почти 75 копейки

Центральный Банк России с 11 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0798 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,89 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,3872 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снился на 74,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,4443 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 141,66 копейки.