Курс евро просел почти на 1,45 рубля, доллар потерял почти 1,39 рубля

Центральный Банк России с 4 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1106 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,47 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,6118 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 138,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8121 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 144,92 копейки.