Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 17:52
Курс евро просел почти на 1,46 рубля, доллар ослаб на 37 копеек
Центральный Банк России с 28 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4970 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,55 копейки.
Официальный курс доллара в размере 83,8347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,18 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,5441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 145,88 копейки.
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