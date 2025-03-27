Курс евро просел почти на 1,46 рубля, доллар ослаб на 37 копеек

Центральный Банк России с 28 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4970 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,8347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 145,88 копейки.