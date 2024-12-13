Курс евро просел почти на 1,47 рубля, доллар потерял почти 52 копейки

Центральный Банк России с 14 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,0096 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,02 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,4305 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 51,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 109,0126 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 146,78 копейки.