Курс евро просел почти на 1,59 рубля, доллар потерял 91 копейку

Центральный Банк России с 20 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,3608 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,4268 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 91,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0834 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 158,59 копейки.