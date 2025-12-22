Курс евро просел почти на 1,65 рубля, доллар потерял почти 1,41 рубля

Центральный Банк России с 23 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2308 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,3146 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 140,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8621 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 164,99 копейки.