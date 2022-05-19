Курс евро просел почти на 1,68 рубля, доллар потерял 1,16 рубля

Центральный банк России с 20 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,4031 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 116,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,9358 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 167,77 копейки.