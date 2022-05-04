Курс евро просел почти на 1,78 рубля, доллар теряет почти 1,61 рубля

Центральный банк России с 5 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 69,4160 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 160,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7815 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 177,74 копейки.