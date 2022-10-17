Курс евро просел почти на 1,91 рубля, доллар потерял 1,29 рубля

Центральный Банк России с 18 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,7634 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 129,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,5608 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 190,87 копейки.