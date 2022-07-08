Курс евро просел почти на 2,09 рубля, доллар теряет почти 1,88 рубля

Центральный Банк России с 9 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,2664 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 187,63 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 62,0499 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 208,50 рубля.