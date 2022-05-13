Курс евро просел почти на 2,99 рубля, доллар потерял 2,01 рубля

Центральный банк России с 14 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,7799 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 201,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,7939 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 298,96 копейки.