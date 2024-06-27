Курс евро просел почти на 3,13 рубля, доллар теряет 2,84 рубля

Официальный курс доллара в размере 84,9640 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 284,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9874 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 312, 57 копейки.