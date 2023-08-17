Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 16:40
Курс евро просел почти на 3,48 рубля, доллар растерял почти 2,96 рубля
Центральный Банк России с 18 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,7460 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 295,85 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 102,1810 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 347,81 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Скоро в эфире23:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:20«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мечтать о красивой жизни не запретишь: 257000 рублей — средний желаемый доход москвичей на семью из трёх человек-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 3,48 рубля, доллар растерял почти 2,96 рубля-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»