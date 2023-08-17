Курс евро просел почти на 3,48 рубля, доллар растерял почти 2,96 рубля

Центральный Банк России с 18 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,7460 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 295,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,1810 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 347,81 копейки.