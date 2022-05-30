Курс евро просел почти на 4,72 рубля, доллар потерял почти 3,31 рубля

Центральный банк России с 31 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,0975 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 330,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,7170 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 471,83 копейки.