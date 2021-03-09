Курс евро просел почти на 76 копеек, доллар потерял 16 копеек

Центральный банк России с 10 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2640 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,1736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,98 копейки.