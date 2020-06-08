Курс евро просел почти на 78 копеек, доллар снизился почти на 32 копейки

Центральный банк России с 9 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,3123 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 31,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,1861 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 77,97 копейки.