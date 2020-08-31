Курс евро просел почти на 92 копейки, доллар снизился на 83 копейки

Центральный банк России с 1 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8039 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 83,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8266 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 91,82 копейки.