Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 14:30
Курс евро просел почти на 92 копейки, доллар снизился на 83 копейки
Центральный банк России с 1 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8039 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 83,43 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,8266 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 91,82 копейки.
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