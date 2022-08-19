Курс евро провалился на 1,5 рубля, доллар снизился на 82 копейки

Центральный Банк России с 20 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,1321 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 82,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,3934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 150,23 копейки.