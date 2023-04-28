Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля

Центральный Банк России с 29 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,5093 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 105,083 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,3712 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 183,11 копейки.