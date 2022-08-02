Курс евро провалился на 1,98 рубля, доллар просел на 1,89 рубля

Центральный Банк России с 3 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,1595 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 189,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,2656 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 198,12 копейки.