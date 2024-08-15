Курс евро провалился на 1,99 рубля, доллар потерял почти 1,21 рубля

Центральный Банк России с 16 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9319 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,53 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,7960 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 120,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,3232 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 199,07 копейки.