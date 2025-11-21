Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля

Центральный Банк России с 22 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0576 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,19 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,0246 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 170,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5625 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 204,22 копейки.