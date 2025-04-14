Курс евро провалился на 2,05 рубля, доллара просел почти на 1,24 рубля

Центральный Банк России с 15 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2274 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,7671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 123,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 205,28 копейки.