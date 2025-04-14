Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 17:39
Курс евро провалился на 2,05 рубля, доллара просел почти на 1,24 рубля
Центральный Банк России с 15 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2274 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,97 копейки.
Официальный курс доллара в размере 82,7671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 123,69 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,1635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 205,28 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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