Курс евро провалился на 2,36 рубля, доллар ослаб на 1,84 рубля

Центральный Банк России с 8 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2068 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,1258 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 184,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8976 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 236,19 копейки.