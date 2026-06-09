Курс евро провалился на 2,5 рубля, доллар потерял 1,53 рубля

Центральный Банк России с 10 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,5831 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,7318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 153,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7785 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 250,13 копейки.