Курс евро провалился на 2,56 рубля, доллар просел на 2,12 рубля

Центральный Банк России с 24 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8709 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,8763 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 212,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7264 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 256,22 копейки.