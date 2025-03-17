Курс евро провалился на 2,76 рубля, доллар просел на 1,26 рубля

Центральный Банк России с 18 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6000 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,67 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,3059 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 126,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8443 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 276,44 копейки.