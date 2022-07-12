Курс евро провалился на 3,04 рубля, доллар упал на 2,45 рубля

Центральный Банк России с 13 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,8541 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 245,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,7643 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 304,13 копейки.