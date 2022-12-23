Курс евро провалился на 3,60 рубля, доллар просел на 3,45 рубля

Центральный Банк России с 24 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 68,6760 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 345,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0407 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 360,39 копейки.