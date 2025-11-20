Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку

Центральный Банк России с 21 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2795 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7321 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,60947 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 117,57 копейки.