Курс евро провалился почти на 1,19 рубля, доллар снижается на 1 рубль

Центральный Банк России с 7 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4481 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7277 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 100,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 118,81 копейки.