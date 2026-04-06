Курс евро провалился почти на 1,19 рубля, доллар снижается на 1 рубль

Центральный Банк России с 7 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4481 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,62 копейки.

Открыта регистрация на курсы безопасности на воде для предпринимателей

24 и 25 апреля в Мурманске пройдёт тренинг для предпринимателей – участников туристско-рекреационного кластера, оказывающих услуги морских прогулок и активности на воде. Главная цель – обучение первой помощи, спасению и безопасному поведению на водных объектах.

В городе атомщиков наиболее востребованы преподаватели, медицинские работники и инженеры

За январь-март 2026 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 269 вакансий. На 1 апреля в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 108 вакансий, из них 50 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на первое число первого весеннего месяца составил 0,7 человека на 1 вакансию.

Спасатели Заозерска приняли участие в учениях #МЧСМурманск: подготовка к спасению в суровых условиях

Во время ночного этапа спасатели ориентировались по компасу, топографической карте и GPS, чтобы найти три контрольные точки, а затем транспортировали пострадавшего в лагерь на импровизированных носилках.

В Мурманской области стартуют дни предпринимательства

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам обсуждения профильным ведомствам даны поручения по донастройке системы приёма заявок. В преддверии Дней предпринимательства эта работа особенно актуальна – участники смогут не только получить новые знания, но и напрямую обсудить механизмы получения государственной поддержки с учётом предстоящих изменений.

Праздник Севера-2026: Кировск примет финал Кубка России по горнолыжному спорту

С 7 по 11 апреля в Кировске состоится финал Кубка России по горнолыжному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. Сильнейших определят в дисциплине «слалом» на базе кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Соревновательные заезды у мужчин запланированы на 9 апреля в 11.00, у женщин на 10 апреля в 11.00.

Погода ускоряет время начала ремонта дорог регионального и местного значения

Один из ключевых вопросов повестки сегодняшнего оперативного совещания – планы по ремонту дорог регионального и местного значения. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году тёплая погода установилась раньше, и основная задача – ускорить процессы.

Грузооборот АО «ММТП» в марте 2026 года снизился на 32%

На динамику грузооборота продолжают влиять внешние факторы: ограничения по водолазным досмотрам судов; неблагоприятная рыночная конъюнктура; дефицит подвижного состава на Западно-Сибирской ЖД.

В Мурманской области доля убыточных по отношению к уровню января 2025 года снизилась на 4,6 процентного пункта и составила 49,1%

Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона на отчётную дату сложился в размере 22,9 млрд рублей прибыли (в январе 2025 года – 15,8 млрд рублей убытка).

Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян

Сергей Миронов предложил ввести в России запрет на деятельность микрофинансовых организаций и провести амнистию по безнадежным долгам. Большинству россиян в той или иной степени близка позиция политика.