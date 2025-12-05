Курс евро провалился почти на 1,2 рубля, доллар теряет почти 88 копеек

Центральный Банк России с 6 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7328 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,0937 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 87,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7028 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 119,83 копейки.