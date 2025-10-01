Курс евро провалился почти на 1,23 рубля, доллар просел на 1,11 рубля

Центральный Банк России со 2 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3920 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,28 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,4967 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 111,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6382 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 122,62 копейки.